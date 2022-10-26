İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2022 Çarşamba / 1 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6108
  • EURO
    18,6015
  • ALTIN
    997.433
  • BIST100
    4004.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Kızılyıldız maçına 5 eksikle çıkacak
Spor

Trabzonspor, Kızılyıldız maçına 5 eksikle çıkacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Trabzonspor, Kızılyıldız maçına 5 eksikle çıkacak
ABONE OL

Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

Bordo-mavililer, bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'dan ayrılarak Sırbistan'a gelecek.

Karadeniz ekibi, bu akşam karşılaşmanın yapılacağı Rajko Mitic Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.