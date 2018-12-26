Trabzonspor Kızılyıldız'ın stoperi Vujadin Savic’i istiyor
Stoper transferi için harekete geçen Trabzonspor, Kızılyıldızlı Vujadin Savic’e kanca attı. 28 yaşındaki yıldız Fırtına’ya katılmaya sıcak bakıyor.
Trabzonspor yönetimi stoper transferi için kolları sıvadı. Ön plana çıkan isim ise Kızılyıldız forması giyen Vujadin Savic. Karadeniz Fırtınası'nın, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Savic'i uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istediği oyuncu hakkında scout ekibinin de olumlu referanslarda bulunduğu ifade edildi.
28 yaşındaki Savic'in menajeri aracılığıyla Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı ve takımın şu anda bulunduğu konumu da göz önüne alarak gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.