Spor

Trabzonspor, Kocaelispor mesaisinde

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslararası Kupası'nda elenmesinin ardından Oulai de Trabzon'a gelerek takımla birlikte çalıştı.

16 Ocak 2026 Cuma 18:09
ABONE OL

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Fildişi Sahili Milli Takım ile Afrika Uluslararası Kupasından elenmesinin ardından takımın genç yıldızı Oulai de takımla birlikte çalışmalara başladı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu Kocaelispor maçında forma giyebileceği belirtildi.

Trabzonspor, yarın 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer aynı gün Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a hareket edecek.

