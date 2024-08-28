İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0477
  • EURO
    38,1592
  • ALTIN
    2747.06
  • BIST100
    9766.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Konferans Ligi için sahada
Spor

Trabzonspor, Konferans Ligi için sahada

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk edecek. İlk maçtan beraberlikle ayrılan bordo mavililer, alacağı her türlü galibiyette turnuvaya katılma başarısı gösterecek.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:31 - Güncelleme:
Trabzonspor, Konferans Ligi için sahada
ABONE OL

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı takımdaki yerlerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.