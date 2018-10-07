Trabzonspor konuk olduğu Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor ile karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.

Müsabakada Trabzonspor'un gollerini 35. dakikada Sosa, 43. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 67. dakikada Filip Novak attı. Akhisarspor'un tek golünü ise penaltıdan 77. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligde puanını 13'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Akhisarspor ise 5 puanla 17. sırada yer aldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Standard Liege maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında 2-1 mağlup oldukları Standard Liege karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Bilal Kısa'nın yerine Abdoulwahid Sissoko'ya, Onur Ayık'ın yerine Kadir Keleş'e, Yevgen Seleznov'un yerine ise Elvis Manu'ya görev verdi.

Ünal Karaman, Akhisar'a gelmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, annesinin vefatı nedeniyle Akhisar'da takımının başında yer almadı.

2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını da yapan Hüseyin Çimşir, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili ekibin başında sahaya çıktı.

Trabzonspor'un geçen haftaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Juraj Kucka, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Spor Toto Akhisar Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Maç öncesi, Batman'daki terör saldırısına şehit olan 8 asker için saygı duruşunda bulunuldu.