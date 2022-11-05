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Spor

Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi 6 eksik

Süper Lig'de yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 10:12 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi 6 eksik
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük, yönetecek.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

SAHASINDA 30 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, iç sahasında 30 lig maçında mağlubiyet görmüyor.

Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 607 günlük sürede hiç yenilmedi.

Trabzonspor, iç sahadaki son 30 karşılaşmasında 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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