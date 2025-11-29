İSTANBUL 16°C / 11°C
29 Kasım 2025 Cumartesi
  Trabzonspor, Konyaspor maçına 3 değişiklikle çıktı
Spor

Trabzonspor, Konyaspor maçına 3 değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Başakşehir karşılaşmasına göre kadrosunda üç değişikliğe giderek sahaya çıktı.

Trabzonspor, Konyaspor maçına 3 değişiklikle çıktı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavililerde RAMS Başakşehir maçında sakatlık yaşayan oyunculardan Visca, kadroda yer almazken Folcarelli ve Augusto, yedek kulübesinde görev bekledi.

Teknik direktör Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine geçen hafta sonradan oyuna girerek iki golle galibiyette önemli rol oynayan Ernest Muçi, kırmızı kart cezası sona eren Bouchouari ve Olaigbe'ye 11'de görev verdi.

Bouchouari ilk kez ilk 11'de forma giydiği Karadeniz ekibinde ligin 12. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Savic, yine kadroda yer almadı.

