Trabzonspor, Konyaspor maçına 3 değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavililerde RAMS Başakşehir maçında sakatlık yaşayan oyunculardan Visca, kadroda yer almazken Folcarelli ve Augusto, yedek kulübesinde görev bekledi.

Teknik direktör Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine geçen hafta sonradan oyuna girerek iki golle galibiyette önemli rol oynayan Ernest Muçi, kırmızı kart cezası sona eren Bouchouari ve Olaigbe'ye 11'de görev verdi.

Bouchouari ilk kez ilk 11'de forma giydiği Karadeniz ekibinde ligin 12. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Savic, yine kadroda yer almadı.