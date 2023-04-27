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Spor

Trabzonspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

IHA27 Nisan 2023 Perşembe 14:10 - Güncelleme:
Trabzonspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavili futbolcuların ilk olarak teknik ısınma gerçekleştirdiği antrenman, pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman, yarı alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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