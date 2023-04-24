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Spor

Trabzonspor, Konyaspor mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

IHA24 Nisan 2023 Pazartesi 21:48 - Güncelleme:
Trabzonspor, Konyaspor mesaisine başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, aerobik parkur çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor bu sezon ligde çıktığı 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 45 puanla 6. sırada yer alıyor.

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