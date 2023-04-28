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Spor

Trabzonspor, Konyaspor mesaisini tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 18:04 - Güncelleme:
Trabzonspor, Konyaspor mesaisini tamamladı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Konya'ya hareket etti.

Bordo-mavili ekibin Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Siopis, Bakasetas, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Emirhan Zaman, Lahtimi, Lazar Markovic, Trezeguet, Umut Bozok ve Maxi Gomez.

Arabam.com Konyaspor ile Trabzonspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 16.00'da karşılaşacak.

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