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Spor

Trabzonspor, Konyaspor'a hazırlanıyor

Spor Toto 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor.

AA25 Nisan 2023 Salı 12:43 - Güncelleme:
Trabzonspor, Konyaspor'a hazırlanıyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı süren Dorukhan Toköz, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil katılmadı, Bruno Peres ise salonda çalıştı.

Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan bordo-mavili takım, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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