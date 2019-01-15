Trabzonspor, Kucka transferi için Parma ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Kucka'nın transferi için Parma ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Juraj Kucka'nın transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
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