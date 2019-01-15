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Trabzonspor, Kucka transferi için Parma ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Kucka'nın transferi için Parma ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor, Juraj Kucka'nın transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

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