Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor Kucka'nun alacaklarını ödedi

Trabzonspor, Slovak futbolcusu Juraj Kucka'ya 56 milyon 172 bin TL tazminatı ödemek zorunda kalmaktan kurtuldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıya kalan Trabzonspor, 56 milyon 172 bin TL tazminat ödemek zorunda kalmaktan son anda kurtuldu. Bordo-mavili kulübü alacaklarından ötürü FIFA'ya şikayet eden Slovak futbolcu Juraj Kucka, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği Karadeniz ekibinden 8 milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat alma hakkı elde edecekti. 

Trabzonspor, Kucka'ya 970 bin Euro (6 Milyon 800 Bin TL) ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 Milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat ödemek zorunda olmaktan kurtuldu. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde gereği, alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda 8 milyon Euro'luk bir tazminat maddesi bulunuyor' 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisten kaçan uyuşturucu satıcısı araçla vatandaşların arasına böyle daldı

Polisten kaçan uyuşturucu satıcısı araçla vatandaşların arasına böyle daldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA