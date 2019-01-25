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Trabzonspor Kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu, taburcu oldu

Acıbadem Sağlık Grubu'nun açıklamasından: 'Tedavisine ayakta devam edilen Ağaoğlu, bugün hastanemizden taburcu edilecektir'

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ciddi bir sağlık problemi bulunmadığı ve bugün hastaneden taburcu edileceği duyuruldu.
 
Acıbadem Sağlık Grubundan yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun bugün Fulya'daki hastanelerine muayene amaçlı geldiği belirtilerek, "Dahiliye Uzmanı Dr. Serdar Özdemir tarafından muayenesi yapılmış ve ciddi bir rahatsızlığı saptanmamıştır. Hastamız stres, uykusuzluk, kilo kaybı ve halsizlik şikayetleri ile hastanemize başvurmuş, gerekli tıbbi değerlendirmeleri yapılmıştır. Sağlığında ciddi bir problem saptanmamıştır. Tedavisine ayakta devam edilen Ağaoğlu, bugün hastanemizden taburcu edilecektir." ifadeleri kullanıldı. (AA)

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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