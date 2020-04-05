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Spor

Trabzonspor, kulüp dergisini ücretsiz erişime açtı

Trabzonspor, kulüp dergisinin son 2 yıldaki tüm sayılarını internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.

05 Nisan 2020 Pazar 15:16 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 15:16
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Trabzonspor, kulüp dergisinin son 2 yıldaki tüm sayılarını internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Evde vakit geçirirken Trabzonspor'dan mahrum kalmak istemeyen taraftarlarımız için, kulübümüzün aylık yayını Trabzonspor dergisinin son iki yıldaki tüm sayılarını ücretsiz olarak erişime açtık. Dergimizin geçmiş sayılarını resmi sitemiz üzerinden okuyabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taraftarların e-dergi arşivine "www.trabzonspor.org.tr/tr/trabzonspor/dergilerimiz" adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi.

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