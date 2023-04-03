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Spor

Trabzonspor, kupa mücadelesinde Ankaragücü'nü konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Trabzonspor, kupa mücadelesinde Ankaragücü'nü konuk edecek
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan, haftayı sahasında 4-3'lük Yukatel Kayserispor mağlubiyetiyle kapatan bordo-mavililer, kupada MKE Ankaragücü karşısında yarı finale yükselerek yoluna devam etmek istiyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Karadeniz ekibinde Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Dünkü çalışmaya katılan Trezeguet'nin durumu ise son kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Trabzonspor, öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, ardından özel uçakla Ankara'ya gidecek.

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