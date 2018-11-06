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Trabzonspor Le Havre'de forma giyen Özer Özdemir'i takibe aldı

Trabzonspor'un Fransa'da forma giyen gurbetçi futbolcuyu takibe aldığı öğrenildi.

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Trabzonspor izleme ekibi aradıkları oyuncuyu Fransa’da buldu. 2.Lig takımı Le Havre’de forma giyen savunma oyuncusu Özer Özdemir için Bordo-Mavililerin takipte olduğu belirtildi. Sol bek, stoper ve sağ bek oynayan 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu için raporlar bir hayli olumlu.

HAREKETE GEÇİLECEK

Alınan bilgiye göre, bordo mavili kulübün oyuncu izleme görevlileri bir süredir bu oyuncuyu takip ediyor. Gözlemcilerinin raporunda “Genç ve kaliteli. Her iki ayağını da kullanıyor. Fizik ve savunma yönü mükemmel. Bize uzun yıllar katkı sağlar” yazıyor. Trabzonspor’un bu oyuncu için devre arası ya da sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor.

(Karadeniz Gazetesi)

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