İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9359
  • EURO
    18,3299
  • ALTIN
    1032.95
  • BIST100
    2785.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Levante'den Enis Bardhi'yi renklerine bağladı
Spor

Trabzonspor, Levante'den Enis Bardhi'yi renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Levante'de forma giyen Kuzey Makedonyalı Enis Bardhi'yi renklerine bağladı.

DHA9 Ağustos 2022 Salı 23:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, İspanya La Liga ekibi Levante'nin orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi için kulübü Levante'ye 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavili takım, Bardhi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Makedon futbolcu, bu hafta içi Türkiye'ye gelecek.

ENİS BARDHİ KİMDİR?

2017 yılından bu yana Levante forması giyen Enis Bardhi, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 kez görev yaptı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ise İspanyol ekibiyle 32 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.