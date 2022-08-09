Trabzonspor, Levante'den Enis Bardhi'yi renklerine bağladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, İspanya La Liga ekibi Levante'nin orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi için kulübü Levante'ye 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavili takım, Bardhi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Makedon futbolcu, bu hafta içi Türkiye'ye gelecek.

ENİS BARDHİ KİMDİR?



2017 yılından bu yana Levante forması giyen Enis Bardhi, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 kez görev yaptı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ise İspanyol ekibiyle 32 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.