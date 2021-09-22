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Spor

Trabzonspor liderlik maçına çıkacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Bordo mavililer, lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada kazanarak zirveyi ele geçirmek istiyor.

DHA22 Eylül 2021 Çarşamba 10:53 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:53
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Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem namağlup seriyi sürdürmek hem de liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek istiyor.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup geride bırakan Trabzonspor, 6'ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı haftada Konyaspor'u mağlup edip hem yeniden zirve koltuğuna yerleşmeyi hem de namağlup serisine devam etmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan ve Koita'nın bu maçta forma giyemeyecekleri öğrenilirken, tedavisi tamamlanan Djaniny ise Konya deplasmanında takımdaki yerini alabilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Konyaspor karşısına da son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasındaki ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Uğurcan- Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius."

SAKAT: Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Koita

CEZALI: Yok

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