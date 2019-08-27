Trabzonspor maçı öncesi AEK karıştı
Trabzonspor'un rakibi, ligde Xhanti yenilgisiyle karıştı. Taraftarlar sahaya inip futbolculara hesap sordu. Başkan Dimitris Melissanides, teknik direktör Cardoso'yu görevden aldı.
Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen AEK, lige de yine evinde Xhanti yenilgisi ile başlayınca taraftarı sahaya indi. Taraftarlar 2-1 biten maç sonrası soyunma odasına gitmekte olan kaleci Barkas'ın yolunu kesti ve kötü gidiş için hesap sordu.
AEK Başkanı Dimitris Melissanides ise soyunma odasına inerek, oyuncularını teker teker azarladı ve "Utanın... AEK gibi bir takımı rezil ettiniz" dedi. Sarı-siyahlı ekipte henüz iki ay önce görevine başlayan teknik direktör Mikel Cardoso ve Sportif Direktör Nikos Liberopoulos ile yolları ayırdı.
Yaklaşık iki ay önce AEK'nın başına geçen Portekizli teknik adam Cardoso, Xanthi yenilgisinden sonra görevden alındı.
(Sabah)
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