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Spor

Trabzonspor maçı öncesi Dursun Özbek'ten prim sözü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçtan 3 puan ile dönülmesi halinde prim verileceğini oyunculara iletti.

Sabah21 Ocak 2024 Pazar 11:25 - Güncelleme:
Trabzonspor maçı öncesi Dursun Özbek'ten prim sözü
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Galatasaray'da Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde gözler Başkan Dursun Özbek'e çevrildi.

ÖZBEK'TEN 3 PUANA PRİM

Ocak ayı içinde futbolcuların 2023 yılına ait alacaklarını kapatan Başkan Dursun Özbek, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönülmesi halinde prim verileceğini iletti.

Maç öncesi Okan Buruk ve yöneticilerin takıma yaptığı konuşmada ise şu ifadeler dikkat çekti;

"Trabzonspor'u yenersek ligde çok avantajlı duruma geçeriz. Bu zor deplasmanda alınacak 3 puan ile şampiyonluk meşalesini yakarız. Bizim için bu karşılaşma dönüm noktası ve kazanmamız halinde şampiyonluk için büyük avantaj sağlamış oluruz."

  • dursun özbek
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