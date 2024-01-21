Trabzonspor maçı öncesi Dursun Özbek'ten prim sözü

Galatasaray'da Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde gözler Başkan Dursun Özbek'e çevrildi.

ÖZBEK'TEN 3 PUANA PRİM

Ocak ayı içinde futbolcuların 2023 yılına ait alacaklarını kapatan Başkan Dursun Özbek, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönülmesi halinde prim verileceğini iletti.

Maç öncesi Okan Buruk ve yöneticilerin takıma yaptığı konuşmada ise şu ifadeler dikkat çekti;

"Trabzonspor'u yenersek ligde çok avantajlı duruma geçeriz. Bu zor deplasmanda alınacak 3 puan ile şampiyonluk meşalesini yakarız. Bizim için bu karşılaşma dönüm noktası ve kazanmamız halinde şampiyonluk için büyük avantaj sağlamış oluruz."