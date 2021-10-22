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Spor

Trabzonspor maçı öncesi Göztepe'de 3 eksik

Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Trabzonspor ile mücadele edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA22 Ekim 2021 Cuma 20:13 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 20:13
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Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanı şut çalışması ile tamamladı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic, antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Trabzonspor müsabakasında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

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