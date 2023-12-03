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Spor

Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor'da 3 eksik

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesi kadrosunda 3 eksik oyuncu var.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 09:03 - Güncelleme:
Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor'da 3 eksik
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Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde çalışan ve uçakla Trabzon'a giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda 3 eksik var.

Sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz; maç eksiği bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Julian Jeanvier, Trabzonspor kafilesine dahil edilmedi. Son haftalarda sürekli ilk on birde yer alan Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Arif Kocaman'ın forma giymesi bekleniyor.

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