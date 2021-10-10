İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2021 Pazar / 4 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor maçında Mesut Özil'e özel görev
Spor

Trabzonspor maçında Mesut Özil'e özel görev

Fenerbahçe'de Mesut Özil Trabzonspor maçında 11'de görev alacak. Yıldız oyuncu organizatör görevini üstlenecek.

Sabah10 Ekim 2021 Pazar 08:59 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 08:59
ABONE OL

Sarı lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşacağı maçta 11'de yer alarak organizatör görevini üstlenecek

Sabah'ın haberine göre; Hatay maçında son 4 dakikada oyuna giren, Kasımpaşa karşılaşmasında ise gribal enfeksiyon geçirdiği için forma giyemeyen Mesut Özil, idmanlardaki hırsı ile dikkat çekiyor. Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanan tecrübeli 10 numarayı teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'de sahaya sürerek liderlik görevi vereceği öğrenildi. Mesut, dün yapılan antrenman sonrası sahada kalarak idmana devam etti ve şut çalışması gerçekleştirdi. 32 yaşındaki futbolcu, hız ve çabukluk çalışmasında da takımının iyileri arasında yer alarak Nazım Sangare'yi geride bıraktı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.