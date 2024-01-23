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Spor

Trabzonspor maçında sakatlanmıştı... Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber

Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların milli stoperinin sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. İşte detaylar...

Fanatik23 Ocak 2024 Salı 09:57 - Güncelleme:
Trabzonspor maçında sakatlanmıştı... Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber
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Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, kulübede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken kartlarını da sıfırlamış oldu. Ancak tecrübeli savunmacının kaçıracağı tek maç, İstanbulspor mücadelesi olmayacak gibi görünüyor.

İKİ MAÇ KAÇIRABİLİR

Tetkikleri yapılan Abdülkerim'in 2 hafta takımdan uzak kalabileceği belirtildi. Bu da Sarı-Kırmızılı oyuncunun bir sonraki iç saha maçında Gaziantep'e karşı da oynamasının zor olduğu anlamına geliyor.

HEDEF SAMSUN MAÇI

Hedef, Milli futbolcuyu Şubat ayının ilk haftasındaki Samsun deplasmanına yetiştirebilmek. Abdülkerim'in yokluğunda savunmada yine Sanchez - Nelsson ikilisinin görev yapması bekleniyor.

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