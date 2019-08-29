Bu sezona müthiş bir start veren Trabzonspor, dün akşamki AEK maçına kadar Avrupa Ligi’nde 3, Süper Lig’de ise 2 karşılaşma oynamıştı. Bordo-Mavili takım Avrupada 2 galibiyet 1, beraberlik, Süper Lig’de ise 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, dün akşam da Yunan rakibine yenildi veve 2019-20 sezonunda ilk kez kaybetti. Ancak Trabzon buna rağmen tur atlayarak taraftarını yine de sevindirdi.