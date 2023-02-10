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Spor

Trabzonspor, Malatya'daki 39 depremzedeyi takım otobüsü ile Trabzon'a getirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde büyük bir yıkıma yol açan depremde, Maltya'da zarar gören 39 depremzede Trabzonspor takım otobüsü ile Trabzon'a getirildi.

AA10 Şubat 2023 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Trabzonspor, Malatya'daki 39 depremzedeyi takım otobüsü ile Trabzon'a getirdi
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki 39 kişi, Trabzonspor Kulübüne ait takım otobüsüyle Trabzon'a ulaştırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

AFAD'ın yardım kampanyasına destek veren kulüp, yüksek soğuğa dayanıklı uyku tulumları da bulunan kışlık ürünlerin yüklendiği yardım tırlarının yanı sıra takım otobüsünü depremzedelerin Trabzon'a dönmesi için bölgeye gönderdi.

Takım otobüsü, sabah erken saatlerde 39 kişiyle birlikte Trabzon'a geldi.

Depremzedelerden bazıları kentte konaklayacakları yerlere ulaştırıldı, bazıları ise servis araçlarıyla Giresun ve Ordu'ya gönderildi.

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