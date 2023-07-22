Trabzonspor, Manolis Siopis ile yapılan görüşmeleri askıya aldı

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da Yunan yıldız Manolis Siopis ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

1.7 MİLYON EURO İSTEDİ

29 yaşındaki ön liberoya 550 bin euro zam yaparak yıllık 1.2 milyon euro öneren bordo-mavililer, futbolcunun 1 milyon 700 bin euro istemesiyle geri adım attı.

YÖNETİM, VERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Yönetim bu parayı vermeyi düşünmüyor. Yunan oyuncuya ülkesinden teklif var.

TRABZONSPOR'DA NE YAPTI?

2021 yılında Alanyaspor'dan 1 milyon euroya transfer edilen Manolis Siopis hem saha içine hem de saha dışındaki davranışları ile tribünlerin sevgilisi haline gelmişti. 29 yaşındaki futbolcu 2 senelik kariyerine de 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sığdırmıştı. Çıktığı 77 karşılaşmada da 1 asist yapmıştı.