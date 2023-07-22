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Spor

Trabzonspor, Manolis Siopis ile yapılan görüşmeleri askıya aldı

Yunan futbolcu Manolis Siopis, Trabzonspor'un teklif ettiği 1.2 milyon euro karşısında 1 milyon 700 bin euro isteyince iki taraf arasındaki görüşmeler tıkandı.

Sabah22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Trabzonspor, Manolis Siopis ile yapılan görüşmeleri askıya aldı
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Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da Yunan yıldız Manolis Siopis ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

1.7 MİLYON EURO İSTEDİ

29 yaşındaki ön liberoya 550 bin euro zam yaparak yıllık 1.2 milyon euro öneren bordo-mavililer, futbolcunun 1 milyon 700 bin euro istemesiyle geri adım attı.

YÖNETİM, VERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Yönetim bu parayı vermeyi düşünmüyor. Yunan oyuncuya ülkesinden teklif var.

TRABZONSPOR'DA NE YAPTI?

2021 yılında Alanyaspor'dan 1 milyon euroya transfer edilen Manolis Siopis hem saha içine hem de saha dışındaki davranışları ile tribünlerin sevgilisi haline gelmişti. 29 yaşındaki futbolcu 2 senelik kariyerine de 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sığdırmıştı. Çıktığı 77 karşılaşmada da 1 asist yapmıştı.

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