Trabzonspor, Maxi Gomez'i duyurdu

Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Maxi Gomez için Valencia ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulüpten, KAP'A yapılan açıklamada, "İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
MAXİ GOMEZ KİMDİR?
Maxi Gomez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'da dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki oyuncu, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giymektedir. Kulüp kariyerinde 233 maça çıkan Gomez, 82 gol atıp, 34 asist üretmiştir. Ülkesinin milli formasıyla da 27 maça çıkan 1.86'lık oyuncu, 4 gol kaydetmiştir.