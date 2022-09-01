Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen 26 yaşındaki golcü Maxi Gomez'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Resmi imzayı atmak için yola çıkan Gomez, bordo-mavili taraftarlara da mesaj gönderdi. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Uruguaylı oyuncu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.
Maxi Gomez'den büyük Trabzonspor taraftarına mesaj var. ��— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2022
O da geliyor! ���� pic.twitter.com/ccS14wDula