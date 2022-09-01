İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2022 Perşembe / 5 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2145
  • EURO
    18,2925
  • ALTIN
    995.969
  • BIST100
    3180.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Maxi Gomez'i resmen açıkladı
Spor

Trabzonspor, Maxi Gomez'i resmen açıkladı

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzayı atmak için Türkiye'ye doğru yola çıkan Maxi Gomez, bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi.

IHA1 Eylül 2022 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen 26 yaşındaki golcü Maxi Gomez'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Resmi imzayı atmak için yola çıkan Gomez, bordo-mavili taraftarlara da mesaj gönderdi. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Uruguaylı oyuncu, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.