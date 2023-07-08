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Spor

Trabzonspor, Maxi Gomez'i yakından takip edecek

Takımdan ayrılması beklenen Maxi Gomez, Slovenya kampında performansıyla göz doldurdu. Uruguaylı golcünün transfer kararı bir süre daha bekletilecek.

Fanatik8 Temmuz 2023 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
Trabzonspor, Maxi Gomez'i yakından takip edecek
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Trabzonspor'da gelecek oyuncular kadar mevcut oyuncuların durumu da merak ediliyor.

Sezon sonunda adı gönderilecekler arasında yer alan Maxi Gomez'e son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos talip olmuştu.

Uruguaylı hücum oyuncusu için yapılan 2.5 milyon Euro'luk teklif ilk etapta değerlendirme altına alınırken, yönetim ise beklemeye geçti. Slovenya kampında performansıyla göz dolduran 26 yaşındaki oyuncunun, bir süre daha takip edileceği ve sonrasında transferi hakkında bir karar verileceği öğrenildi.

13 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 37 karşılaşmaya çıkan Gomez, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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