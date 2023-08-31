Trabzonspor, Batista Mendy için geri sayımda

Batista Mendy transferinde zaman daralıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok istediği ve yönetimin de büyük uğraş verdiği 23 yaşındaki yıldız konusunda kulübü Angers'la uzun pazarlıkların ardından anlaşmaya varan Trabzonspor, Fransa ekibini 5 milyon Euro artı 1 milyon Euro bonus teklifiyle ikna etmişti.

KARARINI VEREMEDİ

Bunun üzerine oyuncu cephesiyle görüşmeleri hızlandıran Karadeniz temsilcisi, 1 milyon Euro civarında bir maaş sundu. Mendy ise cazip teklife rağmen henüz net kararını vermedi.

Bazı Fransız kulüplerinin radarındaki başarılı orta saha oyuncusuna Avrupa'dan da ilgi olduğu konuşuluyor. Doğru tercihi yapmak için beklemek isteyen Mendy'nin önünde fazla vakit yok. Çünkü Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer dönemi 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Dolayısıyla bu 2 günde herhangi bir Avrupa ekibi devreye girip, Mendy için hamle yapmazsa, oyuncunun Trabzonspor'un önerisine 'tamam' demesi bekleniyor.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla 38 resmi maça çıkan Batista Mendy bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.