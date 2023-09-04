Trabzonspor, Mendy transferini bitiriyor

Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, uzun zamandır uğraştığı bir transferi noktalamak üzere.

MENDY, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor uzun zamandır transferi için uğraş verdiği Batista Mendy için kulübü Angers ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncuyla da prensipte anlaştı. Sözleşme detaylarının resmileşmesinin ardından oyuncu bu hafta içerisinde Türkiye'ye getirilecek.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla 38 resmi maça çıkan Batista Mendy bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.