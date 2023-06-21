Trabzonspor, Mislav Orsic'in alternatifini belirledi

Transferleri, yeni sezon hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefleyen Trabzonspor, hücum hattına düşünülen Mislav Orsic için kulübü Southampton'la pazarlıklarına devam ediyor.

Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor bu konuda henüz bir gelişme kaydedemedi.

ALTERNATİF RUSYA'DAN

Orsic'e alternatif olarak ise Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren François Kamano listeye dahil edildi. 27 yaşındaki sol kanadın temsilcileriyle ilk teması kuran Trabzonspor yönetiminin önceliği ise Mislav Orsic.

Hırvat yıldızın transferinin gerçekleşmemesi halinde Kamano ile ilgili daha somut adımlar atılması bekleniyor.

37 MAÇTA GÖREV ALDI

Gineli futbolcu, geçen sezon Lokomotiv formasıyla 37 maçta görev yaptı ve bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.