Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavili takım kampa girdi.
Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 45 puanla Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer çıktıkları son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.