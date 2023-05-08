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Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 00:23 - Güncelleme:
Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavili takım kampa girdi.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 45 puanla Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer çıktıkları son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

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