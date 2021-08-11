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Spor

Trabzonspor, Molde maçına 3 eksikle gitti

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda Molde FK ile oynayacağı maç için Norveç'e gitti. Bordo mavili takımın kafilesinde Koita, Abdülkadir Ömür ile Dorukhan Toköz yer almadı.

DHA11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:29 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:29
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Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, sabah 09.45'te Trabzon'dan özel uçak ile Molde'ye hareket etti. Trabzonspor'un Molde FK maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Atakan, Hugo, Edgar Ie, Faruk Can, Serkan, Peres, İsmail, Hüseyin, Trondsen, Berat, Murat Cem, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer alırken, sakatlıkları bulunan Koita, Abdülkadir Ömür ile Dorukhan Toköz yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Aker Stadyumu'nda Molde FK ile karşılaşacak.

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