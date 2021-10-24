Trabzonspor, namağlup unvanını 22 maça çıkardı

Trabzonspor , Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe 'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada Trabzonspor, 56. dakikada Gervinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde iki takım da gol bulamayınca müsabaka Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla aldığı 7 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 24'e çıkaran bordo-mavili ekip, 10. haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Abdullah Avcı yönetiminde son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'a sahasında 3-1'lik skorla alan Trabzonspor, namağlup serisini 22 maça çıkardı. Bordo-mavili ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve11 beraberlik elde etti.
Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 22. deplasman maçında da yenilmeyen Karadeniz temsilcisi, dış sahadaki 22 maçta sahadan 13 galibiyet ve 9 beraberlikle ayrıldı. Takımının ilk golünü atan Gervinho, ilk haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanının ardından ikinci golüne imza attı. Süper Lig'de oynadığı 10 müsabakada da gol sevinci yaşayan bordo-mavili ekip, bu sezon en geç golünü Göztepe karşısında buldu.