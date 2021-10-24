Trabzonspor, namağlup unvanını 22 maça çıkardı

24 Ekim 2021 Pazar 09:21 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 09:21

Trabzonspor , Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe 'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada Trabzonspor, 56. dakikada Gervinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde iki takım da gol bulamayınca müsabaka Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla aldığı 7 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 24'e çıkaran bordo-mavili ekip, 10. haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Abdullah Avcı yönetiminde son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'a sahasında 3-1'lik skorla alan Trabzonspor, namağlup serisini 22 maça çıkardı. Bordo-mavili ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve11 beraberlik elde etti.

AVCI'NIN DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 22. deplasman maçında da yenilmeyen Karadeniz temsilcisi, dış sahadaki 22 maçta sahadan 13 galibiyet ve 9 beraberlikle ayrıldı. Takımının ilk golünü atan Gervinho, ilk haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanının ardından ikinci golüne imza attı. Süper Lig'de oynadığı 10 müsabakada da gol sevinci yaşayan bordo-mavili ekip, bu sezon en geç golünü Göztepe karşısında buldu.