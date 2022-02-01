Trabzonspor o alanda da lider

1 Şubat 2022 Salı 09:13 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 09:13

Süper Lig 'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor 'da defansif başarı alkış toplamaya devam ediyor. Özellikle kaleci Uğurcan Çakır'ın yıldızlaştığı bordo-mavililerde rakamlar da bu başarıyı doğruluyor.

Milliyet'in haberine göre Abdullah Avcı'nın ekibi istatistik olarak hem Türkiye hem de Avrupa'da ön plana çıkmayı sürdürüyor. Şüphesiz bu defansif başarıda takım savunmasının güçlü olması da etkili oldu.

Orta sahada Siopis, Hamis ve Berat'ın uyumlu oyunu, savunmada Vitor Hugo'nun tecrübesi ve kalede Uğurcan Çakır'ın fark yaratması da göze çarpan detaylar oldu.

Rakamlara bakıldığında da önemli istatistikler dikkat çekti. İşte güçlü savunması ve rakamlarıyla Trabzonspor:

- Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maçların son 15 dakikasında gol yemeyen tek takım.

- Süper Lig'de 23 maçta 17 gol yiyen Trabzonspor, maç başına 0.7'lik gol yeme ortalamasına sahip.

- Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kalesine gelen son 30 şutun 26'sını kurtardı. Uğurcan, yüzde 82'lik kurtarış oranı tutturdu.

- Bordo-mavililer yüzde 57 top kapma, yüzde 54 ikili mücadele kazanma ve yüzde 58 hava topu kazanma ile Süper Lig'de bu alanlarda yüzde 50'yi geçen tek takım.