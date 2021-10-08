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Spor

Trabzonspor o istatistikte ligde zirveye çıktı! Rakiplerini geride bıraktı

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Trabzonspor'un 8 haftalık istatistikleri zirve iddiasını net şekilde ortaya koydu. Trabzonspor ligde en çok isabetli şut atan takım oldu.

8 Ekim 2021 Cuma 13:58 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 14:00
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Abdullah Avcı yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan, yaptığı flaş transferlerle lige de aynı şekilde flaş bir başlangıç yapan Bordo mavililer, puan tablosunda olduğu gibi oyunu anlatan birçok önemli istatistikte de başı çekti. Avcı'nın takımı 8 haftada sergilediği performansla zirve iddiasını net şekilde ortaya koyarken rakiplerini de solladı. Ligin en fazla isabetli şut atan takımı konumunda olan Karadeniz ekibi, aynı başarıyı savunmada da gösterdi, yine ligin en fazla şut engelleyen ekibi olarak öne çıktı.

TOP KAYBETMEK YOK

Avcı'nın oynatmaya çalıştığı iddialı oyunun istatistiklere yansıttığı bir başka önemli husus da top kayıpları. Fırtına bu 8 haftalık süreci en az top kaybı yapan takım olarak geçirirken en fazla pozisyona giren ekip de Trabzonspor oldu. Kuzey temsilcisi tam 119 kez yakaladığı pozisyonlarla ezeli rakiplerinin önünde yer almayı başardı.

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