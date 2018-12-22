Trabzonspor Odion Ighalo’yu listeye aldı

Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, yerine Odion Ighalo’yu düşünüyor. Bordo-Mavililer’in ocak ayı transfer döneminde 29 yaşındaki golcü için şartları her ihtimale karşı sonuna kadar zorlama kararı aldığı öğrenildi. Kasım ayında sona eren Çin Ligi’nde Ighalo, Changchun Yatai formasıyla 28 maçta 21 gollük performans sergiledi. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin Çin takımıyla sözleşmesi gelecek sezon ocak ayında sona erecek.

(Aksam)