Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta 18 puan kaybetti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 7 maçta toplam 18 puan kaybetti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. 30 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan bordo-mavililer, attığı 47 gole karşılık, kalesinde 44 gol gördü ve 45 puanla 7. Sıraya geriledi.

Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica ile son iki haftadır da benzer bir tablo yaşadı. DG Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen Larsen kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Karadeniz ekibi müsabakayı ise 4-1 kaybetti. Konyaspor maçında da müsabakayı 1-0 önde götüren Trabzonspor, 1-1'den sonra Bakasetas'ın kırmızı kart görmesiyle oyunun 45 dakikalık bölümünü 10 kişi oynadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

ÖNE GEÇTİĞİ 7 MAÇTA 18 PUAN KAYBETTİ



Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 7 karşılaşmada 18 puan kaybetti. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı Beşiktaş müsabakasında 70 dakikayı 2-1 önde getirdiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak, 2 puan bıraktı. Yine dış sahadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 70. dakikada öne geçen Trabzonspor, 74. dakikada kalesinde gole engel olamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Hatayspor maçında 9. dakikada ilk golü atan Trabzonspor, 47 ve 50. dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Benzer senaryo Galatasaray mücadelesinde de yaşandı. Karşılaşmanın hemen başında öne geçen Trabzonspor, 18 ve 53. dakikalarda filelerinde gördüğü gollerle 2-1 kaybetti. Son oynadığı DG Sivasspor maçında ise 11. dakikada öne geçmesine rağmen 27, 37, 58 ve 90. dakikalardaki gollere engel olamayan bordo-mavili takım, 4-1 yenildi. Konyaspor maçında ise 37 dakika müsabakayı 1-0 önde götüren Trabzonspor, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Trabzonspor, evinde ise Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 14 ve 27. dakikalarda 2-0 öne geçmesine rağmen 45 ve 54. dakikalarda gollere engel olamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı ve 2 puan bıraktı.

SÜPER LİG'DE 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor. Bu karşılaşmalarda 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer galibiyet hasreti yaşıyor. Deplasmanda ise oynadığı 10 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 de hükmen galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ligden çekilen Gaziantep FK karşısında aldığı hükmen 3 puan dışında dış sahada en son ligin 8. haftada Kayserispor karşısında galip gelmişti.