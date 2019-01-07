Trabzonspor Onur Kıvrak ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Onur Recep Kıvrak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine geçmiş dönem alacaklarının bir kısmı ödenmiş ve geri kalan bölümü yapılandırılmış olup, oyuncunun sözleşmeden kaynaklanan gelecek dönem alacaklarına ilişkin kulübümüzden hiçbir talebi olmamıştır.
Onur Recep Kıvrak’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz"
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