Trabzonspor Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı kamp programına dahil etmedi
Trabzonspor Antalya'da yapacağı kamp kadrosunu açıklarken Burak Yılmaz, Olcay Şahan ve Onur Recep Kıvrak'ı kamp kadrosuna dahil etmedi.
Trabzonspor Antalya'da yapacağı kamp kadrosunu açıklarken Burak Yılmaz, Olcay Şahan ve Onur Recep Kıvrak'ı kamp kadrosuna dahil etmedi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Takımımızın 3 -12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek’te yapacağı devre arası kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre kadromuz şu oyunculardan oluşuyor:
UĞURCAN ÇAKIR
ARDA AKBULUT
MUZAFFER CEM KABLAN
HÜSEYİN TÜRKMEN
ZARGO TOURE
JOAO PEREIRA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
FILIP NOVAK
LUIS IBANEZ
JURAJ KUCKA
BATUHAN ARTARSLAN
MURAT CEM AKPINAR
ABDULKADİR ÖMÜR
YUSUF YAZICI
ANTHONY NWAKAEME
ABDULKADİR PARMAK
HUGO RODALLEGA
CALEB EKUBAN
JOSE SOSA
ABDURRAHİM DURSUN
BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ
YUNUS EMRE ÇAKIR
SERKAN ASAN
BURAK TEMUR
YAĞIZCAN ERDEM
ALİ OSMAN KARNAPOĞLU
BERKAY SEFA KARA
KORAY KILINÇ
OĞUZHAN AÇIL
İranlı oyuncularımız Vahid Amiri ve Majid Hosseini ise Asya Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında olacaklardır."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.