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Trabzonspor Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı kamp programına dahil etmedi

Trabzonspor Antalya'da yapacağı kamp kadrosunu açıklarken Burak Yılmaz, Olcay Şahan ve Onur Recep Kıvrak'ı kamp kadrosuna dahil etmedi.

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Trabzonspor Antalya'da yapacağı kamp kadrosunu açıklarken Burak Yılmaz, Olcay Şahan ve Onur Recep Kıvrak'ı kamp kadrosuna dahil etmedi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Takımımızın 3 -12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek’te yapacağı devre arası kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kadromuz şu oyunculardan oluşuyor:

UĞURCAN ÇAKIR

ARDA AKBULUT

MUZAFFER CEM KABLAN

HÜSEYİN TÜRKMEN

ZARGO TOURE

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FILIP NOVAK

LUIS IBANEZ

JURAJ KUCKA

BATUHAN ARTARSLAN

MURAT CEM AKPINAR

ABDULKADİR ÖMÜR

YUSUF YAZICI

ANTHONY NWAKAEME

ABDULKADİR PARMAK

HUGO RODALLEGA

CALEB EKUBAN

JOSE SOSA

ABDURRAHİM DURSUN

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ

YUNUS EMRE ÇAKIR

SERKAN ASAN

BURAK TEMUR

YAĞIZCAN ERDEM

ALİ OSMAN KARNAPOĞLU

BERKAY SEFA KARA

KORAY KILINÇ

OĞUZHAN AÇIL

İranlı oyuncularımız Vahid Amiri ve Majid Hosseini ise Asya Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında olacaklardır."

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