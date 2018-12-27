Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor Onur ve Burak'tan para kazanmak istiyor

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın önce bonservisi belirlenecek sonra da ara transferde gelen teklifler değerlendirilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ocak 4'te başlayacak olan ara transfer döneminde Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ı göndermekte kararlı olan Trabzonspor yönetimi yol haritasını belirledi.

İlk etapta 1 hafta içinde oyuncuların gecikmiş alacaklarını ödeme kararı alan yönetim, ardından bonservis bedellerini belirleyecek ve teklif bekleyecek.

Bu iki futbolcu için şu ana kadar gelen resmi teklif ise yok. Sadece Beşiktaş, dolaylı yollardan Burak Yılmaz için zemin yokladı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun takasa kesinlikle karşı olduklarını açıklamasıyla bu temas kesildi.

Beşiktaş'ın her şeye rağmen Ocak ayında Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak transferi için Trabzonspor'un kapısını yeniden çalması bekleniyor.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 130. Yeni bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 130. Yeni bölüm fragmanı izle

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

Rusya durdurulamayan silahını test etti

Rusya durdurulamayan silahını test etti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA