Trabzonspor Onur ve Burak'tan para kazanmak istiyor
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın önce bonservisi belirlenecek sonra da ara transferde gelen teklifler değerlendirilecek.
Ocak 4'te başlayacak olan ara transfer döneminde Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ı göndermekte kararlı olan Trabzonspor yönetimi yol haritasını belirledi.
İlk etapta 1 hafta içinde oyuncuların gecikmiş alacaklarını ödeme kararı alan yönetim, ardından bonservis bedellerini belirleyecek ve teklif bekleyecek.
Bu iki futbolcu için şu ana kadar gelen resmi teklif ise yok. Sadece Beşiktaş, dolaylı yollardan Burak Yılmaz için zemin yokladı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun takasa kesinlikle karşı olduklarını açıklamasıyla bu temas kesildi.
Beşiktaş'ın her şeye rağmen Ocak ayında Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak transferi için Trabzonspor'un kapısını yeniden çalması bekleniyor.
(Sabah)
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