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Spor

Trabzonspor, Onuralp Çevikkan transferini duyurdu

Kulübü kaleci Onuralp Çevikkan ile anlaştığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Trabzonspor, Onuralp Çevikkan transferini duyurdu
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Trabzonspor, Onuralp Çevikkan'ın transferi için kulübü Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Onuralp Çevikkan'ın transferi için kulübü Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Onuralp Çevikkan'ın transferi için Altınordu ile 700 bin Euro karşılığında anlaşmaya varıldığını belirtildi. Oyuncu ile de 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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