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Trabzonspor oynadığı son 20 maçta yenilgi yüzü görmedi

En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, son oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

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Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakiplerine geçit vermiyor.

En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Altı aydır mağlubiyet görmeyen Karadeniz ekibi, 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

20 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, geçen sezon Ümraniyespor maçının ardından ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise hazırlık, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 9 maç oynadı. 4 hazırlık maçında sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Lig'de de 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Böylelikle Trabzonspor, bu sezon 9 maçta 6 beraberlik, 3 galibiyet yaşadı.

Ligde de yenilmiyor

Trabzonspor, lig maçlarında ise 6 ayı aşkındır yenilgi yüzü görmedi.

En son geçen sezon 16 Şubat'ta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Karadeniz ekibi, 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Sahasında 7 maçtır kazanıyor

Trabzonspor, sahasında son 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sahasında oynadığı 6 lig, 1 Avrupa kupası olmak üzere 7 karşılaşmada galip geldi.

(AA)

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