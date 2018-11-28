Trabzonspor'da alt yapı zenginliği göze çarpıyor

ALTYAPIYA önem veren Trabzonspor bunun meyvelerini toplamaya başladı. F.Bahçe ile oynanan karşılaşmanın 21 kişilik kadrosunda 10 Türk oyuncu yer aldı. Bunların 9’u Bordo-Mavili takımın altyapısından yetişmiş isimlerden oluştu. Söz konusu karşılaşmaya ilk 11’de 4 Türk ve 7 yabancı oyuncu ile başlayan Trabzon’da kalede görev yapan Uğurcan Çakır, stoperde Hüseyin Türkmen, hücum hattında ise Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür altyapısından yetişen oyunculardı. Kulübede oturan Türk oyunculardan Olcay Şahan hariç Cem Akpınar, Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru da altyapıdan yetişti.

(Aksam)