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Trabzonspor özüne dönüyor! 11 yerli oyuncu var

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Trabzonspor'da, Trabzon kökenli oyuncuların ağırlığı artarken, bu futbolcuların takıma katkısı da her geçen yükseliyor.

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Bordo-mavili takımın Trabzonlu oyuncularından Abdülkadir Ömür, Yusuf  Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, Süper Lig'de teknik heyetin ilk  tercihleri arasında yer alırken, Abdülkadir Parmak, Hasan Batuhan Artarslan,  Semih Karadeniz, Murat Cem Akpınar, Zeki Yavru gibi oyuncular da Ziraat Türkiye  Kupası'nda katkı sağlıyor.

11 Trabzonlu oyuncu

Bordo-mavililerde, antrenmanlara çıkan 25 oyuncu içerisinde Abdülkadir  Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artraslan, Zeki  Yavru, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Parmak, Semih Karadeniz, Arda Akbulut ve  Muzaffer Cem Kaplan olmak üzere 11 Trabzonlu oyuncu yer alıyor.

Karadeniz ekibinde, Trabzonlu oyuncuların haricinde, yerli olarak  Olcay Şahan ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra, 12 de yabancı oyuncu  bulunuyor.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı  bordo-mavili takımda kaleci Esteban ise sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

Yusuf Yazıcı, kaptan çıkacak

Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen ve Süper Lig'de 3.  sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, genç futbolcular arasında en çok süre alan oyuncu  oldu.

A Milli Takım'a kadar yükselen bordo-mavili futbolcu, 3 sezonda toplam  70 lig maçına forma giyerken, rakip fileleri de 16 kez havalandırdı.

Bordo-mavili takımda üçüncü kaptanlık görevine getirilen Yusuf Yazıcı,  Jose Sosa ve Joao Pereira'nın yokluğunda hafta sonundaki Çaykur Rizespor maçında  pazı bandını takacak.

UEFA tarafından, "Türk Messi", "Yeni Hagi" ifadeleriyle tanıtılıp,   geleceğin yıldız adayları arasında gösterildikten sonra, 2015-2016 sezonunda 16  yaşındayken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçıyla A takım formasını  giymeye başlayan Abdülkadir Ömür, ligde 46 müsabakada yer alırken, 3 gol kaydetti  ve performansıyla göz doldurdu.

Uğurcan ve Hüseyin de vazgeçilmezlerden oldu

Trabzonlu genç oyuncular Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, ligin son  haftalarında forma şansı buldular.

İki oyuncu, ligde son 4 maçta da ilk 11'de oynayarak 90 dakika sahada  kalıp, teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçemediği isimlerden oldular.

Hasan Batuhan Artraslan, Zeki Yavru ve Abdülkadir Parmak, kupanın yanı  sıra ligde az da olsa forma giyerken, Murat Cem Akpınar ile Semih Karadeniz  sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı.

Arda Akbulut ilk kez

17 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut, dünkü Sivas Belediyespor maçının ikinci yarısında Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna girerek, A takımda ilk  kez sahaya çıktı.

Esteban Alvarado'nun takımdan ayrılmasının ardından profesyonel  sözleşme yapılan Muzaffer Cem Kaplan da kadroda yer aldı.

Abdülkadir Parmak ve Batuhan'dan kupada gol katkısı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan bordo-mavililerde, alt yapıdan  yetişen iki oyuncu da gol atma başarısı gösterdi.

Genç oyunculardan Abdülkadir Parmak, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas  Belediyespor ile oynanan her iki maçta da birer gol atarak, rakip fileleri 2 kez  havalandırdı. Hasan Batuhan Artarslan ise dünkü rövanş maçında skora katkı sağlayarak ilk golünü kaydetti.

Devre arası yeni gençler

Trabzonspor, devre arasında takıma altyapıdan yeni genç oyuncular  katmanın planlarını yapıyor.

Devre arasında bazı oyuncularla yolların ayrılacağı açıklanan Karadeniz ekibinde, pilot takım 1461 Trabzon'dan genç isimlerin Antalya kampına  götürülmesi bekleniyor.

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