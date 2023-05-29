Trabzonspor, Panathinaikos'un kaptanının peşinde

Son şampiyon Trabzonspor 2022-23 sezonunda beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Abdullah Avcı sonrası göreve Nenad Bjelica getirilirken, Hırvat teknik adam yeni sezon öncesi kadroda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'A BİR YUNAN FUTBOLCU DAHA

Bu bağlamda transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, TRT Spor'un haberine göre Panathinaikos'un kaptanı Dimitrios Kourbelis ile görüşüyor.

TRANSFERDE SONA DOĞRU

Haber detayında Bordo-Mavililerin temaslarda önemli mesafe katettiği belirtildi. Trabzonspor, sözleşmesinin sonuna gelen Kourbelis için bonservis bedeli ödemeyecek.

6,5 yıldır Panathinaikos forması giyen ve takımın kaptanlığını yapan Dimitrios Kourbelis, bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

29 yaşındaki Kourbelis, ön liberonun yanı sıra stoper bölgesinde de görev alabiliyor.

Yunanistan Milli Takımı formasını 30 kez terleten deneyimli futbolcu, 1 de gol atma başarısı gösterdi.