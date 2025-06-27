Yeni sezonda yarışmacı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, santrfor mevkisi için Paul Onuachu'da mutlu sona ulaştı.

Nijeryalı'nın tapusu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den küme düşen Southampton'da bulunuyordu. Bordo-Mavililer, İngiliz ekibi ile 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki forvetin yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Onuachu, Süper Lig'de 21 maçta 15 gol kaydetmişti.