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Spor

Trabzonspor, Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaştı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun bonservisini Southampton'dan 7 milyon euro karşılığında aldı. 31 yaşındaki forvetin kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Akşam27 Haziran 2025 Cuma 08:14 - Güncelleme:
Trabzonspor, Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaştı
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Yeni sezonda yarışmacı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, santrfor mevkisi için Paul Onuachu'da mutlu sona ulaştı.

Nijeryalı'nın tapusu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den küme düşen Southampton'da bulunuyordu. Bordo-Mavililer, İngiliz ekibi ile 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki forvetin yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Onuachu, Süper Lig'de 21 maçta 15 gol kaydetmişti.

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